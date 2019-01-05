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Самые жаркие моменты ледовых баталий, научные итоги 2018-го и истории чудесных исцелений. Анонс программы «Неделя»

06.01.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Что нас ждет в наступившем году: от спортивных баталий до прибавок в зарплатах, и как изменится жизнь белорусов в 2019 году? Почему мы ностальгируем по временам БССР? Какие научные плоды принес Беларуси 2018-й? Не останутся без внимания и ледовые баталии.

Обо всем этом и не только смотрите в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» в 19.30.
 
 
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Новости Беларуси. Что нас ждет в наступившем году: от спортивных баталий до прибавок в зарплатах, и как изменится жизнь белорусов в 2019 году? Почему мы ностальгируем...
 
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