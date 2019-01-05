|
В Таиланде в аварии с туристическим автобусом погибли 6 человек
Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся автобус с туристами: не менее шести человек погибли, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла во время сильного дождя. Водитель резко затормозил, чтобы не столкнуться с автомобилем, ехавшим впереди. В результате маневра на скользкой дороге автобус потерял управление и перевернулся. Погибли мужчина, четыре женщины и ребенок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся автобус с туристами: не менее шести человек погибли, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)