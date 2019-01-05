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В Таиланде в аварии с туристическим автобусом погибли 6 человек

06.01.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся автобус с туристами: не менее шести человек погибли, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла во время сильного дождя. Водитель резко затормозил, чтобы не столкнуться с автомобилем, ехавшим впереди. В результате маневра на скользкой дороге автобус потерял управление и перевернулся. Погибли мужчина, четыре женщины и ребенок.

В Таиланде в аварии с туристическим автобусом погибли 6 человек

В Таиланде в аварии с туристическим автобусом погибли 6 человек

В Таиланде в аварии с туристическим автобусом погибли 6 человек
 
 
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Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся автобус с туристами: не менее шести человек погибли, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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