В Таиланде в аварии с туристическим автобусом погибли 6 человек

Новости Таиланда. В Таиланде перевернулся автобус с туристами: не менее шести человек погибли, еще около 50 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла во время сильного дождя. Водитель резко затормозил, чтобы не столкнуться с автомобилем, ехавшим впереди. В результате маневра на скользкой дороге автобус потерял управление и перевернулся. Погибли мужчина, четыре женщины и ребенок.











