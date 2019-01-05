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Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»
Новости Беларуси. К встрече одного из величайших христианских праздников готовятся православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сочельник прихожане собираются в храме с особым настроением.
Навечерием Рождества Христова закончится 40-дневный пост. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Ну и всем хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека, чтобы мы научились любить друг друга. Любя друг друга, мы научимся любить Бога. Пусть этот год будет мирным, благословенным и созидательным.
В сочельник принято ничего не есть до появления на небе первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. У белорусов принято накрывать стол из двенадцати блюд. Центральное – сочиво, именно с ним и созвучно название этого дня, который у верующих преисполнен особенным, трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя.
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Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»
Новости Беларуси. К встрече одного из величайших христианских праздников готовятся православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сочельник...
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