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Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

06.01.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К встрече одного из величайших христианских праздников готовятся православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сочельник прихожане собираются в храме с особым настроением.

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

Навечерием Рождества Христова закончится 40-дневный пост. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь.

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Хочется пожелать, чтобы наступивший новый год для всех нас был годом благословенным, мирным, созидательным, чтобы Господь по своей неизреченной любви даровал нам всем крепкого здоровья, праздничного настроения, ну и свершения добрых дел, исполнения заповедей Господних. Чтобы мы научились любить друг друга, поддерживать друг друга, сострадать тем, кто нуждается в нашей посторонней помощи.

Ну и всем хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека, чтобы мы научились любить друг друга. Любя друг друга, мы научимся любить Бога. Пусть этот год будет мирным, благословенным и созидательным.

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

В сочельник принято ничего не есть до появления на небе первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. У белорусов принято накрывать стол из двенадцати блюд. Центральное – сочиво, именно с ним и созвучно название этого дня, который у верующих преисполнен особенным, трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя.

«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. К встрече одного из величайших христианских праздников готовятся православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сочельник...
 
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