Застрял в проеме подвала, когда пытался туда залезть: пропавшего в новогоднюю ночь под Могилевом мужчину нашли мертвым

Как рассказала начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД облисполкома Елена Пуцик, 29-летний могилевчанин пропал 1 января в деревне Речки. В ходе поисковых мероприятий его труп без видимых признаков насильственной смерти нашли в нежилом доме указанной деревни.





— По оперативной информации, могилевчанин работал на предприятии в аг. Речки. В сельском доме культуры этого же агрогородка он отмечал Новый год, где его пьяным видели местные жители. В новогоднюю ночь он ушел оттуда в неизвестном направлении, — отметила Елена Пуцик.





Поиски пропавшего начались 2 января после поступления в Октябрьский РОВД города заявления от родственников. 5 января сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили его труп в нежилом доме в этой же деревне. По предварительной версии правоохранителей, мужчина застрял в проеме цокольного этажа (подвала), когда пытался туда залезть.





Обстоятельства и точная причина смерти устанавливаются.











