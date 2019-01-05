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В Афганистане в результате обрушения шахты по добыче золота погибли 30 человек

06.01.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Еще 15 шахтеров получили травмы. Они находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 метров.

На место происшествия направлены спасатели, однако местные жители уже начали извлекать тела погибших собственными силами.


 
 
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На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 30 человек.
 
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