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«Повернулся и улыбнулся»: в сети рассказали, как получилось «фото дня» с участием Петра Порошенко

06.01.2019 16:25 — Разное | Партизан  
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В сети продолжают бурно обсуждать «фото дня», которое было сделано во время подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса для ПЦУ в Стамбуле 5 января.



Автор снимка, на котором Петр Порошенко мило улыбается в камеру, рассказал, как ему удалось подловить данную мимику главы Украины и сделать вирусное фото в сети. 

«Происходила церемония подписания Томоса. Мы с коллегой из канала 1+1 Нелли Ковальской стояли позади Петра Порошенко и снимали церемонию. В какой-то момент президент отреагировал на движение микрофона. Микрофон двигался из-за действий охранника. Президент повернулся и улыбнулся», - рассказал корреспондент Виталий Червоненко. 

Журналист рассказал, что в той момент, многие корреспонденты бросились снимать исторический момент, подписание Томоса, и он не смог из-за толпы увидеть, что там происходит, поэтому обратился к президенту Украины. «Мы не могли увидеть, когда это точно произойдет из-за заграждения. Порошенко сидел выше всех, и мы несколько раз крикнули,»Петр Алексеевич, уже подписал?» Он снова повернулся и кивнул головой», - поведал Червоненко.

 
 
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В сети продолжают бурно обсуждать «фото дня», которое было сделано во время подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса для ПЦУ в Стамбуле 5 января.
 
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