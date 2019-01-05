«Повернулся и улыбнулся»: в сети рассказали, как получилось «фото дня» с участием Петра Порошенко









Автор снимка, на котором Петр Порошенко мило улыбается в камеру, рассказал, как ему удалось подловить данную мимику главы Украины и сделать вирусное фото в сети.





«Происходила церемония подписания Томоса. Мы с коллегой из канала 1+1 Нелли Ковальской стояли позади Петра Порошенко и снимали церемонию. В какой-то момент президент отреагировал на движение микрофона. Микрофон двигался из-за действий охранника. Президент повернулся и улыбнулся», - рассказал корреспондент Виталий Червоненко.





Журналист рассказал, что в той момент, многие корреспонденты бросились снимать исторический момент, подписание Томоса, и он не смог из-за толпы увидеть, что там происходит, поэтому обратился к президенту Украины. «Мы не могли увидеть, когда это точно произойдет из-за заграждения. Порошенко сидел выше всех, и мы несколько раз крикнули,»Петр Алексеевич, уже подписал?» Он снова повернулся и кивнул головой», - поведал Червоненко.