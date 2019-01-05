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Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

06.01.2019 16:19 — Разное | Партизан  
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Андрей и Алиса Аршавины больше не живут вместе. Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон.



Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой. Казалось, футболист обрел личное счастье и стал примерным семьянином. У пары родилась дочь Есения. После появления на свет наследницы Алису ждал настоящий удар. Находясь с малышкой в Испании, она узнала, что супруг целый год изменял ей с моделью Екатериной Ямщиковой, ныне супругой одного из известных питерских бизнесменов. Футболиста совершенно не смущал тот факт, что он в то время находился в статусе женатого мужчины, — Аршавин без зазрения совести делал Екатерине дорогие подарки: то иномарку, то часы.

А незадолго до Нового года спортсмена застали в Санкт-Петербурге в обществе девушек. Особо внимательным пользователям Сети удалось раскрыть личность одной из спутниц Андрея. Ею оказалась  21-летняя сотрудница известной российской авиакомпании Карина Неман. 

На этом любовные встречи Карины и Аршавина не закончились — пару видели в Москве недалеко от отеля «Ритц Карлтон». Кроме того, влюбленная девушка не оставляла Андрея в покое в социальных сетях и посвящала ему романтичные комментарии.


«Андрей, рада видеть тебя в Инстаграме. Никогда не забуду ту ночь и те поцелуи. Пишу с чужого аккаунта, не хочу проблем с твоей женой. Я все понимаю — нам не быть вместе. Но я тебя никогда не забуду. Твоя К.», — гласило послание.

Как выяснилось позже, Аршавин ездил в Москву якобы по работе (тогда он выступал в качестве эксперта на Матч ТВ), а там встречался с любовницей. Чуть позже он сам предпочел уйти из семьи и сейчас рассказывает всем о том, что разводится с женой. Что касается Алисы, то сейчас она полностью поглощена воспитанием детей и вспоминает о жизни с Андреем, как о страшном сне.

«Мы с Андреем давно развелись», — заявила Алиса в разговоре со «СтарХитом».

Напомним, на протяжении девяти лет Андрей Аршавин состоял в отношениях с Юлией Барановской, от которой ушел, когда та находилась в ожидании третьего ребенка.  


 
 
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Андрей и Алиса Аршавины больше не живут вместе. Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас...
 
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