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Источник: за взятки задержан начальник Могилевского участка ГИМС Сергей Миколуцкий и его зам

06.01.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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16 ноября 2018 года за получение взятки были задержаны начальник Могилевского участка Госинспекции по маломерным судам Сергей Миколуцкий и его заместитель. Об этом mogilev.online сообщил читатель.

По словам читателя, в этот день он сдавал в ГИМС экзамен, однако из-за неразберихи, возникшей в связи с задержаниями руководства, он до сих пор не может получить информацию о том, сдал или нет.

Мы обратились за комментарием в КГБ, который обычно проводит задержания по коррупционным делам, однако там корреспондента mogilev.online переадресовали к официальному представителю Следственного комитета по Могилевской области Сергею Болсуну. С. Болсун трубку на звонки не поднимает.

Сергей Миколуцкий ранее действительно возглавлял Могилевский участок ГИМС, однако теперь на сайте ведомства указан другой начальник: Глушко Валерий Михайлович. Там же указан телефон, по которому никто не отвечает.




 
 
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16 ноября 2018 года за получение взятки были задержаны начальник Могилевского участка Госинспекции по маломерным судам Сергей Миколуцкий и его заместитель. Об этом...
 
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Газета Авангард
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