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Белорусский грузовик попал в аварию под Пензой – двое погибших

06.01.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Грузовой автомобиль Volvo из Беларуси попал в серьезную аварию в Пензенской области, сообщила прокуратура региона.

ДТП произошло около семи часов вечера 5 января на 596-м километре федеральной дороги М5 "Урал" на территории Мокшанского района. Водитель легкового Renault Logan не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, и он столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo из Республики Беларусь, говорится в сообщении прокуратуры.

В результате столкновения погиб 51-летний водитель Renault и его 48-летняя пассажирка.

Примечательно, что тремя часами ранее на 556-м километре этой же дороги произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Hyundai Elantra, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo из Московской области. В результате аварии 38-летний водитель Hyundai, его 31-летняя супруга и девятилетний ребенок погибли на месте.

Органы прокуратуры взяли под контроль ход доследственных проверок, организованных по этим авариям.

 
 
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Грузовой автомобиль Volvo из Беларуси попал в серьезную аварию в Пензенской области, сообщила прокуратура региона.
 
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