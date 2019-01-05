По информации Marca, 22 или 26 марта Аргентина может провести на домашнем стадионе каталонского клуба товарищескую игру с Венесуэлой. При этом также возможен вариант, что игра пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", являющимся домашним для мадридского "Атлетико".





Несмотря на то, что Месси планировал вернуться к Кубку Америки - 2019, проведение матча в Барселоне может стать причиной его возвращения в национальную команду в марте. 31-летний футболист не играет за сборную с ЧМ-2018, где альбиселесте вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв 30 июня команде Франции (3:4).