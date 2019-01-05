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Возвращение Месси в сборную Аргентины может состояться на стадионе "Барселоны"
31-летний форвард "Барселоны" Лионель Месси может впервые после перерыва сыграть за сборную Аргентины на "Камп Ноу".
По информации Marca, 22 или 26 марта Аргентина может провести на домашнем стадионе каталонского клуба товарищескую игру с Венесуэлой. При этом также возможен вариант, что игра пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", являющимся домашним для мадридского "Атлетико".
Несмотря на то, что Месси планировал вернуться к Кубку Америки - 2019, проведение матча в Барселоне может стать причиной его возвращения в национальную команду в марте. 31-летний футболист не играет за сборную с ЧМ-2018, где альбиселесте вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв 30 июня команде Франции (3:4).
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31-летний форвард "Барселоны" Лионель Месси может впервые после перерыва сыграть за сборную Аргентины на "Камп Ноу".
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