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Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

06.01.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. О решении верховного правителя сообщила королевская пресс-служба.



В 1957 году Малайзия стала конституционной монархией, в которой король исполняет церемониальные функции. Помимо этого Мухаммад V является верховным главнокомандующим вооруженными силами Малайзии.

«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами. Он также поблагодарил членов Совета правителей, которые ранее избрали его королем», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

О причинах, которые сподвигли монарха оставить трон, в релизе не сообщается. Мухаммад стал королем в апреле 2016 года, по итогам тайного голосования.

О личности верховного правителя на тот момент было известно достаточно много. Султан штата Келантан получил образование дипломата в Великобритании. Увлекается экстремальными видами спорта.

Есть у малазийского короля и связи с Россией, в частности с Москвой. В ноябре прошлого года монарх взял в жену первую красавицу столицы, обладательницу титула «Мисс Москва-2015» Оксану Воеводину.

 
 
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Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. О решении верховного правителя сообщила королевская пресс-служба.
 
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