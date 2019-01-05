Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола









В 1957 году Малайзия стала конституционной монархией, в которой король исполняет церемониальные функции. Помимо этого Мухаммад V является верховным главнокомандующим вооруженными силами Малайзии.





ТАСС сообщение пресс-службы. «Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами. Он также поблагодарил членов Совета правителей, которые ранее избрали его королем», - цитируетсообщение пресс-службы.





О причинах, которые сподвигли монарха оставить трон, в релизе не сообщается. Мухаммад стал королем в апреле 2016 года, по итогам тайного голосования.





О личности верховного правителя на тот момент было известно достаточно много. Султан штата Келантан получил образование дипломата в Великобритании. Увлекается экстремальными видами спорта.





Есть у малазийского короля и связи с Россией, в частности с Москвой. В ноябре прошлого года монарх взял в жену первую красавицу столицы, обладательницу титула «Мисс Москва-2015» Оксану Воеводину.