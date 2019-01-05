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Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. О решении верховного правителя сообщила королевская пресс-служба.
В 1957 году Малайзия стала конституционной монархией, в которой король исполняет церемониальные функции. Помимо этого Мухаммад V является верховным главнокомандующим вооруженными силами Малайзии.
«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами. Он также поблагодарил членов Совета правителей, которые ранее избрали его королем», - цитирует
О причинах, которые сподвигли монарха оставить трон, в релизе не сообщается. Мухаммад стал королем в апреле 2016 года, по итогам тайного голосования.
О личности верховного правителя на тот момент было известно достаточно много. Султан штата Келантан получил образование дипломата в Великобритании. Увлекается экстремальными видами спорта.
Есть у малазийского короля и связи с Россией, в частности с Москвой. В ноябре прошлого года монарх взял в жену первую красавицу столицы, обладательницу титула «Мисс Москва-2015» Оксану Воеводину.
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Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. О решении верховного правителя сообщила королевская пресс-служба.
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