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Экс-депутат Госдумы: "Путин не узнал, что в Магнитогорске его подставила ФСБ"

06.01.2019 15:50 — Разное | Партизан  
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Убедительную версию о теракте в Магнитогорске и визит туда Путина сразу в день взрыва. Не получается четыре. Понятно, что Путин, от которого даже ветеранов на Красной площади отгоняют, на место теракта с непойманными террористами никогда не полетел бы. Значит, просто взрыв газа? Или…



Или – не доложили. Представим такую ситуацию. Все же теракт. ФСБ понимает, что проморгала и сейчас полетят звезды и головы. Что нужно сделать? – Доложить о бытовой версии. Кто может подумать, что Путин, который всегда прятался в дни трагедий, вдруг возьмет и отправится из Москвы сочувствовать жертвам, да еще и 31 декабря? Никто не может подумать, докладная «у нас все под контролем» уходит в Кремль – и какой-то некстати догадливый пиарщик из АП решает – а не поднять ли прямо сейчас шефу рейтинг? Пусть покажет, что ничего человеческое ему не нуж… то есть не чуждо.

Итого: Путин летит в Магнитогорск, вся сотня следователей стоит на ушах, теперь информацию о теракте нельзя выдавать под страхом смертной казни. Это же не просто прозевали преступление – это же подставили под вероятный удар первое лицо. Поэтому такая мертвая тишина на фоне стрельбы вокруг маршрутки, поэтому ни одного опровержения или комментария от силовиков. Только слово «теракт», только намек – и папочка ляжет на стол. А если про теракт официально молчать – никакой папочки не будет.

Так что, возможно, мы наблюдаем борьбу бульдогов под ковром, заинтересованных в том, чтобы начальник никогда в жизни не узнал, что его подставила спецслужба.

Начальник и не узнает. Смартфона у него нет, в папочки лишнего не положат, Киселев по телевизору не скажет – шито-крыто.


Звучит абсурдно, но сколько раз мы уже видели, как Путиным манипулируют – до смешного. Вспомните, как Минобороны показывало ему американцев в Афганистане и выдавало это за действия российских войск в Сирии. Если можно Шойгу, то почему нельзя всем остальным, начиная с Бортникова? Выстроить для престарелого диктатора виртуальный мир, в котором он бомбит США нарисованными ракетами на 27 махов, – задача ничуть не сложнее, чем умолчать об одном теракте.

Не зря же Песков недавно объяснял, что «иметь смартфон – это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Этого не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин».

Все написанное выше, конечно, только версия. Но противоречий я в ней, как ни ищу, найти не могу. И даже не знаю, хорошо это или нет.


 
 
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Убедительную версию о теракте в Магнитогорске и визит туда Путина сразу в день взрыва. Не получается четыре. Понятно, что Путин, от которого даже ветеранов на...
 
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