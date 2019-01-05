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Выросло число белорусских компаний, ставших резидентами «Сколково»

06.01.2019 15:45 — Разное | Партизан  
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Относительная развитость инфраструктуры венчурного инвестирования в России подталкивает белорусские стартапы «локализироваться» в соседней стране или искать там дополнительные источники финансирования.

Завтра твоей страны выделило наиболее значимые проекты, которые созданы с участием белорусов в главном российском «кластере кластеров» перспективных стартапов – Инновационном центре «Сколково».

Старейший из них – компания «Таргет Медикалс», созданная белорусскими учеными — врачом Алексеем Ключеновичем и кандидатом химических наук Андреем Гилепом в 2012 году. О том, как белорусы собираются заработать на своих разработках синтетических противогрибковых лекарственных средств для борьбы с туберкулезом, мы писали около пяти лет назад. С тех пор «Таргет Медикалс» получил от фонда «Сколково» мини-грант (5 млн российских рублей) на развитие проекта и принял участие в нескольких конкурсах и презентациях, финансировавшихся за счет этой структуры.

— Мы рассчитываем, что наши разработки заинтересуют крупных игроков рынка. Нам важно иметь дело с профессиональным инвестором, который не только окажет содействие в инвестициях, но и обладает серьезным опытом работы в области разработки лекарственных средств. Сейчас «Сколково» помогает нам с поиском инвесторов, а мы продолжаем исследования. Мы уверены, что этот проект — начальный, а в дальнейшем мы превратимся в успешную биотехнологическую компанию по разработке новых лекарственных средств, — рассказывал Lenta.ru в середине 2017 года о развитии проекта Алексей Ключенович.

С 2016 года резидентом «Сколково» является дочка белорусской группы EnСata «Инката Рус». В рамках международного конструкторского бюро ее создатели Сергей Ткаченко и Олег Кондрашов оказывают инженерные услуги заказчикам по разработке и изготовлению прототипов сложнотехнических изделий, симуляции процессов и постановки продуктов в серийное производство. Белорусское подразделение EnСata является резидентом Парка высоких технологий, офисы группы действуют также в Латвии, Эстонии, США, Омане, Чехии, Бельгии.

Через свою венчурную компанию HACSP Capital, зарегистрированную на Кипре, владельцы EnСata инвестировали в несколько стартапов «Сколково». В большинстве из них сооснователями являются граждане Беларуси. Это такие компании, входящие сегодня в российский инновационный центр, как «Асисгрупп» , «Шокомат», «Гриль Бокс», «Майнд Технолоджи», «Экокубер».

Также с 2016 года в составе «Сколково» работает компания «Агро24», которую на паритетных началах зарегистрировали белорус Игорь Волчек и россиянин Андрей Смирнов. Они разрабатывают инновационную облачную платформу для проведения дистанционной торговли и усовершенствования работы товарно-логистических и финансовых потоков на рынке продуктов питания. 

В 2 6 году белорус Дмитрий Шеходанов с российскими партнерами зарегистрировал в «Сколково» компанию «Верме». Компания разрабатывает облачное решение Verme по повышению продаж и оптимизации затрат на персонал в Retail. Миноритарием в этом проекте является один из самых активных венчурных фондов России – Фонд развития интернет-инициатив.

В 2018 году в состав «Сколково» вошли компании «Симмэйкерс» и «Научно-технический центр «Симмэйкерс», созданные белорусом Дмитрием Евлановым и его партнерами. Дмитрий Евланов окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, ранее работал в компании Insol Telecom.

Как сказано на официальном сайте, «Симмэйкерс» занимается разработкой наукоемкого программного обеспечения (центр разработок находится в Минске) в сотрудничестве с ведущими мировыми исследовательскими центрами – Массачусетским технологическим институтом и Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. «Симмэйкерс» предлагает свои программные решения в областях фундаментальной физики, прикладной математики, логистики, статистики, параллелизации и построения бизнес-процессов. В числе клиентов бизнеса значатся «Газпром нефть», «Роснефть» и другие известные российские компании. «Симмэйкерс» называет себя «мировым лидером в моделировании вечной мерзлоты».

Белорусские учредители присутствуют также в таких резидентах «Сколково», как «Толкфинанс» и «Джаско Рус».

 
Теги: Минск
 
 
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Относительная развитость инфраструктуры венчурного инвестирования в России подталкивает белорусские стартапы «локализироваться» в соседней стране или искать...
 
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