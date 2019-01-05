Предметом торгов на площадке «БУТБ-Имущество» 28 декабря стали дом на ул. Маяковского, 32 (бывший межшкольный УПК), трехэтажка на ул. 17 Сентября, 27 (когда-то здесь размещалась гостиница Victoria), и здание на Советских Пограничников, 22. Время их постройки - конец XIX - начало XX вв. Трудно предположить, что три завидных лота (прежде всего, благодаря своему выгодному расположению) не заинтересовали потенциальных инвесторов.





«Судя по опыту предыдущих торгов, - говорит ведущий юрисконсульт Брестского городского центра по управлению недвижимостью Марина Карпук, - возможные покупатели выжидают, пока цена понизится на 80 % по отношению к начальной, по которой объекты были выставлены на торги. Но в итоге можно оказаться и в проигрыше, если на тот или иной лот объявится несколько претендентов. Такое в нашей практике уже случалось».





Если бы торги были результативными, они могли существенно пополнить городскую казну. Так, дом на ул. Маяковского (напротив «Дидас Персии») изначально торговался по цене 1 млн 809 тыс. 738 руб. Плюс стоимость права аренды земельного участка на срок 10 лет - около 55,5 тыс. руб. При 20-процентном снижении на повторном аукционе его можно было приобрести по цене немногим более 1 млн 447 тыс. руб. Объект торгов на ул. Советских пограничников, 22, упал в цене приблизительно с 301 тыс. руб. до 240 тыс. руб. При этом, по правилам торгов, стоимость аренды земельного участка остается неизменной.





Тем, кому интересны эти лоты, остается ждать объявления следующих торгов с понижением цены на 50 % от начальной (т. е. ровно наполовину) или завершающего этапа с «минус» 80 %.



