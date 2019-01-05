ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для полного вывода войск США из Сирии необходим ряд условий - Болтон

06.01.2019 16:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Вывод американских войск из Сирии зависит от того, как скоро будут уничтожены остающиеся боевики "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) и от того, как Турция сможет обеспечить безопасность сирийских курдов, заявил в воскресенье журналистам в Израиле советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Есть цели, достижение которых обеспечило бы условия для вывода (войск)", - сказал он, указав на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечение защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами.

По его словам, в Вашингтоне считают, что турки не должны предпринимать действия без координации и согласования с США. При этом Дж.Болтон напомнил слова Д.Трампа, который заявлял, что Вашингтон не позволит туркам убивать курдов, которые бок о бок с американцами боролись против ИГ.

"Никакого расписания вывода войск нет, оно зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - отметил Дж.Болтон.

Из Израиля Дж.Болтон в понедельник отправится в Турцию.

О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Д.Трамп.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вывод американских войск из Сирии зависит от того, как скоро будут уничтожены остающиеся боевики "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возвращение Месси в сборную Аргентины может состояться на стадионе "Барселоны"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика