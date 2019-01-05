Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, при прояснениях - минус 14-19 градусов. Днем по территории страны будет 6-12 градусов ниже нуля.
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Гололедица и до 19 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 7 января
06.01.2019 17:36 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, при прояснениях - минус 14-19 градусов. Днем по территории страны будет 6-12 градусов ниже нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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