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Еще одна анти-Tesla: QX Inspiration покажет дизайн будущих электрокаров Infiniti

06.01.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
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Компания Infiniti обнародовала пару фотографий концепт-кара QX Inspiration, который станет главной премьерой японской марки на открывающемся через неделю автосалоне в Детройте.


Это будет электрический кроссовер, который, как говорится в официальном пресс-коммюнике, покажет «новый язык проектирования форм для электрификации, наполненный японской ДНК». Говоря проще, QX Inspiration — это не просто намек на то, как будут выглядеть модели Infiniti ближайшего будущего, но и подтверждение нового технического направления компании, то есть постепенного перевода модельного ряда на электротягу.


Разработчики концепта пока не обмолвились ни о технической начинке, ни о габаритах, ни о внутреннем убранстве кроссовера. Известно лишь, что создан QX Inspiration на новой модульной платформе, подразумевающей использование как электрической, так и гибридной силовой установки.

Воспринимать QX Inspiration прямым предвестником какой-либо серийной модели Infiniti не стоит. Еще в январе прошлого года компания объявила о том, что начнет электрифицировать свой модельный ряд с 2021 года, так что ждать дебюта созданных на новой архитектуре электромобилей марки придется по меньшей мере два года.

 
 
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Компания Infiniti обнародовала первые фотографии концепт-кара QX Inspiration, который станет главной премьерой японской марки на открывающемся примерно через неделю...
 
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Новости Волковыска
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