Еще одна анти-Tesla: QX Inspiration покажет дизайн будущих электрокаров Infiniti

Компания Infiniti обнародовала пару фотографий концепт-кара QX Inspiration, который станет главной премьерой японской марки на открывающемся через неделю автосалоне в Детройте.





Это будет электрический кроссовер, который, как говорится в официальном пресс-коммюнике, покажет «новый язык проектирования форм для электрификации, наполненный японской ДНК». Говоря проще, QX Inspiration — это не просто намек на то, как будут выглядеть модели Infiniti ближайшего будущего, но и подтверждение нового технического направления компании, то есть постепенного перевода модельного ряда на электротягу.





Разработчики концепта пока не обмолвились ни о технической начинке, ни о габаритах, ни о внутреннем убранстве кроссовера. Известно лишь, что создан QX Inspiration на новой модульной платформе, подразумевающей использование как электрической, так и гибридной силовой установки.

Воспринимать QX Inspiration прямым предвестником какой-либо серийной модели Infiniti не стоит. Еще в январе прошлого года компания объявила о том, что начнет электрифицировать свой модельный ряд с 2021 года, так что ждать дебюта созданных на новой архитектуре электромобилей марки придется по меньшей мере два года.