ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со склада в Гомеле пропал вагон водки. Заведующую обязали выплатить $105 тысяч за это

06.01.2019 17:34 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Во время инвентаризации в ноябре 2017 года на ликёро-вододочном заводе «Радомир» обнаружили недостачу 47 тысяч бутылок водки − а это около 263 тысяч рублей. Предприятие подало иск к бывшим кладовщикам, грузчикам и завскладами. После больше года разбирательств суд стал на сторону завода, пишет nv-online.info со ссылкой на Naviny.by.

Всего ответчиками выступили шесть человек, которые отвечали за сохранность имущества. Никто не хотел брать на себя ответственность, поэтому разбирательства дошли до суда. Тот в итоге удовлетворил иск только к бывшей заведующей складами. Суд Центрального района Гомеля обязал её выплатить «Радамиру» 230 тысяч рублей и возместить госпошлину в сумме 11 тысяч рублей. 

Сама женщина отказалась признавать свою вину: «Если бы я украла столько бутылок водки, то не жила бы сейчас на съемной квартире и вся в кредитах». Кстати, куда пропала водка, всё ещё неизвестно. Те, к кому подали иск, считают, что вина лежит на некоторых службах предприятия, потому что инвентаризация толком не проводилась, а за продукцией не было контроля − на склады мог попасть любой желающий.

Читайте по теме: Ритейлеры просят президента не создавать монополию на рынке алкоголя

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время инвентаризации в ноябре 2017 года на ликёро-вододочном заводе «Радомир» обнаружили недостачу 47 тысяч бутылок водки − а это около 263 тысяч рублей....
 
Новости дня
Новости разные
 
Wargaming создает стипендиальный фонд для студентов БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика