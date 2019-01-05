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Со склада в Гомеле пропал вагон водки. Заведующую обязали выплатить $105 тысяч за это
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Во время инвентаризации в ноябре 2017 года на ликёро-вододочном заводе «Радомир» обнаружили недостачу 47 тысяч бутылок водки − а это около 263 тысяч рублей. Предприятие подало иск к бывшим кладовщикам, грузчикам и завскладами. После больше года разбирательств суд стал на сторону завода,
Всего ответчиками выступили шесть человек, которые отвечали за сохранность имущества. Никто не хотел брать на себя ответственность, поэтому разбирательства дошли до суда. Тот в итоге удовлетворил иск только к бывшей заведующей складами. Суд Центрального района Гомеля обязал её выплатить «Радамиру» 230 тысяч рублей и возместить госпошлину в сумме 11 тысяч рублей.
Сама женщина отказалась признавать свою вину: «Если бы я украла столько бутылок водки, то не жила бы сейчас на съемной квартире и вся в кредитах». Кстати, куда пропала водка, всё ещё неизвестно. Те, к кому подали иск, считают, что вина лежит на некоторых службах предприятия, потому что инвентаризация толком не проводилась, а за продукцией не было контроля − на склады мог попасть любой желающий.
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