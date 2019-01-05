Со склада в Гомеле пропал вагон водки. Заведующую обязали выплатить $105 тысяч за это

Во время инвентаризации в ноябре 2017 года на ликёро-вододочном заводе «Радомир» обнаружили недостачу 47 тысяч бутылок водки − а это около 263 тысяч рублей. Предприятие подало иск к бывшим кладовщикам, грузчикам и завскладами. После больше года разбирательств суд стал на сторону завода, пишет nv-online.info со ссылкой на Naviny.by.

Всего ответчиками выступили шесть человек, которые отвечали за сохранность имущества. Никто не хотел брать на себя ответственность, поэтому разбирательства дошли до суда. Тот в итоге удовлетворил иск только к бывшей заведующей складами. Суд Центрального района Гомеля обязал её выплатить «Радамиру» 230 тысяч рублей и возместить госпошлину в сумме 11 тысяч рублей.

Сама женщина отказалась признавать свою вину: «Если бы я украла столько бутылок водки, то не жила бы сейчас на съемной квартире и вся в кредитах». Кстати, куда пропала водка, всё ещё неизвестно. Те, к кому подали иск, считают, что вина лежит на некоторых службах предприятия, потому что инвентаризация толком не проводилась, а за продукцией не было контроля − на склады мог попасть любой желающий.

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