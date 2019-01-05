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В Минске 30 туалетов «назвали» в честь Игоря Шуневича

06.01.2019 16:30 — Разное | KYKY  
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Сначала в России начал развиваться мем про стриптизёра Рикардо Милоса − в его честь на картах Google начали называть обычные школы. Модераторы интернет-гиганта плохо следят за этими правками, поэтому мем смог набрать обороты. До Беларуси он тоже дошёл, но его адаптировали под наши реалии − начали переназывать не школы, а общественные туалеты, и не в честь Рикардо Милоса, а именем Игоря Шуневича, главы МВД.

Судя по данным, которые выдаёт поисковик сервиса, всего в Минске теперь есть 30 общественных туалетов имени Игоря Шуневича. Есть версия, что в его честь называют именно туалеты потому, что они чаще всего выглядят как дырка в полу. Если вы ещё не забыли, недавно Шуневич в интервью на телевидении высказался про представителей ЛГБТ, назвав их «дырявыми»: «Я их называю дырявыми. Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые − действительно дыра: в образовании, в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют».

Минчане уже успели оценить качество общественных туалетов. Вот, например, как отзываются об уборной возле вокзала.

А вот тут туалетом отмечено пространство перед стройкой на Октябрьской площади. Мы не помним, чтобы там была какая-либо уборная, но Google-карты не врут, не так ли?

Читайте по теме: Тест. Сколько в вас процентов Шуневича?

 
Теги: Минск
 
 
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Сначала в России начал развиваться мем про стриптизёра Рикардо Милоса − в его честь на картах Google начали называть обычные школы. Модераторы интернет-гиганта плохо...
 
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