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Король Малайзии сложил с себя полномочия главы государства

06.01.2019 17:14 — Разное | Интерфакс  
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Король Малайзии Мухаммед Пятый в воскресенье сложил с себя полномочия главы государства, сообщает сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на королевский дворец.

В соответствии с законодательством Малайзии должность короля является выборной. Главу государства выбирают сроком на пять лет из девяти султанов - правителей штатов. Мухаммед Пятый - султан малазийского штата Келантан.

"Его величество готовится вернуться в Келантан для того, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития", - говорится в заявлении королевского дворца.

 
 
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Король Малайзии Мухаммед Пятый в воскресенье сложил с себя полномочия главы государства, сообщает сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на королевский дворец....
 
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