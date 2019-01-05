Личный интерес в поисках работы





— Куда можно обратиться, чтобы получить помощь в поиске работы?

— Вы можете обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите (далее — управление) Вороновского райисполкома или в районную комиссию по содействию занятости населения. Всю информацию о работе комиссии можно найти на сайте райисполкома под рубрикой «Декрет №3». Практикуются выездные заседания данной комиссии, например, на базе сельского Совета. Однако обращение в комиссию — это крайняя мера. Помощь в трудоустройстве прежде всего можно получить в управлении, где человеку предоставят информацию о наличии свободных рабочих мест (вакансий), направление на работу. А наниматель уже сам решает, брать его на работу или нет, за исключением социально незащищенной категории людей. Так, инвалидам, молодым людям в возрасте до 21 года, впервые устраивающимся на работу, людям предпенсионного возраста, родителям из многодетных или неполных семей и другим предусмотрены дополнительные гарантии в сфере содействия занятости, в частности, путем установления брони приема на работу. Если есть незанятая подходящая вакансия, таким людям наниматель не вправе отказать в приеме на работу за исключением случаев, когда человек не подходит по медицинским показаниям или его квалификация не соответствует требуемой.

— Я попал в список не занятых в экономике людей, но вскоре нашел работу. Что я должен делать дальше?

— Вы должны сообщить в комиссию по содействию занятости населения о том, что уже работаете, представить подтверждающий это документ. В базе данных вы останетесь, так как она формировалась по данным за третий квартал прошлого года, но в список плательщиков жилищно-коммунальных услуг по полной стоимости, если являетесь собственником жилого помещения, не попадете. Комиссии при формировании такого списка исключают из него в том числе граждан, которые нашли работу в период формирования этого списка.