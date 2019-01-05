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Этнокультуролог рассказал о рождественских традициях белорусов

06.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Кандидат филологических наук, этнокультуролог Иван Крук рассказал о рождественских традициях белорусов.
 
«В Рождестве заложена традиция объединения старого и нового года. Кроме того, это еще и праздник единения рода, единения семьи. Наши предки, где бы ни находились, стремились на это время вернуться к своей семье, — сказал Иван Крук. — На стол под скатерть клали сено, так как Иисус Христос родился в яслях. Это сено заготавливали еще на Купалье, когда солнце находилось в самой высокой точке и отдавало свою энергию земле. В это время специально собирали 12 разных трав, засушивали специально для рождественского стола. Эти травы клали под скатерть молодым во время свадьбы, после рождения ребенка — в купель при первом купании. Эти же травы переплетали в косу и клали под подушку, чтобы семья жила долго и счастливо, обвязывали ими плодовые деревья, чтобы они плодоносили. У таких вещей есть особенный, сакральный смысл».
 
Важным ритуалом было моделирование будущего года. На рождественский стол, как и на новогодний, ставили 12 блюд, которые в той или иной мере отражали каждую пору года. «Таким образом символически закладывались основы благосостояния в предстоящем году», — пояснил этнокультуролог.
 
Одна из значимых традиций — хождение колядовщиков. Считалось, что ряженые — своего рода представители иного мира, души предков, которые благословляли на здоровье, благополучие, богатый урожай. «Потому и были эти потрясающие сравнения: хозяин — солнышко, хозяйка — луна, дети — маленькие звездочки. Космическое начало приходило в обычный сельский дом, и он становился проекцией модели мира», — отметил Иван Крук.
 
 
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Кандидат филологических наук, этнокультуролог Иван Крук рассказал о рождественских традициях белорусов.   «В Рождестве заложена традиция объединения старого и...
 
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