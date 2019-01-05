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Поздравление со светлым праздником Рождества от Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов

06.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Поздравление со светлым праздником Рождества от Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов

Уважаемые православные христиане Вороновщины!

От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Этот великий праздник несет с собой торжество жизни, добра, любви и сквозь тысячелетия озаряет жизнь людей светом духовности и веры. Праздник Рождества объединяет людей в стремлении творить благородные дела, вдохновляет на бескорыстное служение ближнему, вселяет уверенность в завтрашнем дне и для каждого христианина наполняется особенным смыслом, позволяющим соизмерить жизненный путь с высоты общечеловеческих ценностей.

Пусть радость рождественских дней подарит всем улыбки и хорошее настроение, пусть всегда в ваших душах царят духовное благополучие и светлые мечты. Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, взаимопонимания и согласия в семьях, удачи в воплощении благородных замыслов.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые православные христиане Вороновщины! От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым! Этот великий праздник несет с собой торжество жизни, добра,...
 
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