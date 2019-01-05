Поздравление с Рождеством настоятеля храма Святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских в аг. Заболоть





Дорогие братья и сестры!

Рождество Христово — это праздник радости, свет которого особым образом отражается в наших сердцах. Сказано в слове Божием: чистые сердцем Бога узрят (см. Мф. 5:8).

В этих словах о чистом сердце содержится обращение, призыв к каждому из нас — хранить чистоту души. Без этой чистоты, без внутренней правды не только трудно увидеть Бога в суете повседневной жизни, но нельзя и обрести столь необходимую каждому точку опоры в жизни.

Христос принес людям такой мир, какого невозможно добиться человеческими усилиями. Это мир с Богом, мир с совестью, мир с другими людьми.

Сегодня время непростое, но нам есть у Кого искать помощи и заступничества. Пусть новорожденный Младенец Иисус принесет на землю Свой мир и благословение. Пусть безграничная милость Его наполняет наши семьи, дома, города и веси! С праздником, дорогие мои! С Рождеством Христовым!

Иерей Игорь Шило,

настоятель храма Святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских в аг. Заболоть.