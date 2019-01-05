Игроки НХЛ провели тренировку для начинающих хоккеистов

Мастер-класс от игроков НХЛ. Участники 15-го Рождественского турнира любителей хоккея провели сегодня тренировку для начинающих хоккеистов, передает телеканал «МИР 24».

Впереди у ребят борьба за главный приз в республиканском соревновании «Золотая шайба». И опыт старших коллег очень пригодится. Под чутким руководством Дайнюса Зубруса, Андрея Николишина, Дмитрия Христича спортсмены отработали навыки катания, выполнили сложные элементы на скорости, а также узнали, что нужно для того, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира.

«Я помню, когда был повзрослее, ходил на матчи высшей лиги, и когда в Америку ездил, таких тренировок я особо не помню, чтоб кто-то проводил, хотелось бы, но не помню. Если попытаться встать на их коньки сейчас, я думаю, что стимул есть. Стремиться, стараться, только положительно», – поделился нападающий команды Балтии Дайнюс Зубрус.

«Мне все понравилось, все интересно, позитивно. Что-то возьмем для себя. На тренировках будем использовать», – рассказал игрок хоккейной команды «Металлург» (Гомельская область), участник турнира «Золотая шайба» Юрий Веремейчик.

Занятие длилось два часа, а завершилось товарищеской игрой. Уже завтра юные хоккеисты проведут решающие матчи республиканской «Золотой шайбы» и международного «Рождественского турнира».