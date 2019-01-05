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XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте
06.01.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
5-6 января 2019 года в
Алитмат фрисби – игра двух команд. Задача нападающей команды: пасуя диск между игроками своей команды, поймать его в обозначенной зоне противника. Игрок с диском в руке не имеет права перемещаться по площадке и удерживать диск более 8 секунд.
Задача второй команды – сбить диск в воздухе или помешать нападающим сделать точный пас. Выполнение задачи дает команде возможность перейти в нападение.
Игра проходит в течение 25 минут до 11 очков. Последнее очко доигрывается и после окончания времени игры. Каждая команда имеет возможность взять минутный тайм-аут.
На игровом поле нет судей: игроки, совершившие нарушение правил или заметившие нарушение, объявляют об этом сами. При том, что каждый розыгрыш часто исполнен напряжения и спортивной страсти, игроки демонстрируют честность и взаимоуважение. Среди наград турнира есть приз за «Дух игры». Победителя определяют на основании оценок, выставленных друг другу командами после окончания каждой игры.
ФИНАЛЫ 6 января: 14.30 - женский дивизион, 15.20 - открытый дивизион.
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