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XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте

06.01.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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5-6 января 2019 года в СК "Виктория" прошел XI Международный турнир по алтимат фрисби "Winter Brest". В соревнованиях приняли участие16 команд из Беларуси, Литвы, Польши, Украины и России. Встречи проходили в двух дивизионах: 10 команд в открытом (мужском) и 6 – в женском. В составе команды заявляется 7 – 10 человек. Средний возраст участников турнира - 23-25 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62285.php

XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте

Алитмат фрисби – игра двух команд. Задача нападающей команды: пасуя диск между игроками своей команды, поймать его в обозначенной зоне противника. Игрок с диском в руке не имеет права перемещаться по площадке и удерживать диск более 8 секунд.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62285.php

XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62285.php

XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте

Задача второй команды – сбить диск в воздухе или помешать нападающим сделать точный пас. Выполнение задачи дает команде возможность перейти в нападение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62285.php

XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62285.php

XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте

Игра проходит в течение 25 минут до 11 очков. Последнее очко доигрывается и после окончания времени игры. Каждая команда имеет возможность взять минутный тайм-аут.

 XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте

На игровом поле нет судей: игроки, совершившие нарушение правил или заметившие нарушение, объявляют об этом сами. При том, что каждый розыгрыш часто исполнен напряжения и спортивной страсти, игроки демонстрируют честность и взаимоуважение. Среди наград турнира есть приз за «Дух игры». Победителя определяют на основании оценок, выставленных друг другу командами после окончания каждой игры.

 XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте

ФИНАЛЫ 6 января: 14.30 - женский дивизион, 15.20 - открытый дивизион.

 XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте

Немного истории

Летающий диск, позже названный «Frisbee», в 1948 году придумал Уолтер Фридерих Моррисон. Существует множество игр с использованием «летающего диска». Среди них – фристайл (крутить диск на пальцах, ловить за спиной, перекатывать), диск-гольф (метание диска в корзины, установленные на поле), ДДЦ (2 человека играют двумя дисками), дог-фрисби (диск ловит собака), гатс (метание диска с силой, не позволяющей перехватить его одной рукой).

 
 
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5-6 января 2019 года в СК "Виктория" прошел XI Международный турнир по алтимат фрисби "Winter Brest". В соревнованиях приняли участие16 команд из Беларуси, Литвы, Польши,...
 
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