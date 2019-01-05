ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск стал первым в рейтинге приоритетных для туризма городов

06.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В рейтинге европейских городов, приоритетных для туризма в 2019 году, первое место занял Минск, сообщает The Independent.

Столица Беларуси оказалась во главе рейтинга благодаря Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, а также безвизовому режиму с рядом европейских стран и восстановленному старому городу с кафе и коктейль-барами.

Второе место у голландского Роттердама: эксперты высоко оценили иллюминацию, «кубические дома» Пита Блома и стрит-арт.

На третьей позиции испанский Ситжес. Туристов привлекает солнечный климат, музеи, рестораны в старом городе, набережная.

В первую пятерку также вошли Арль (Франция), где писал свои картины Винсент Ван Гог, и Сараево (Босния и Герцеговина) с его многочисленными храмами разных конфессий и уникальной кухней.

В рейтинге также названы Рим, Диснейленд под Парижем, Белград, Венеция и Бристоль.

Ранее телеканал «МИР 24» рассказал о туристическом буме в белорусских санаториях и усадьбах. 90% путевок в здравницы на начало января раскупили россияне. Хозяева усадеб объединяются в кооперативы, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица Беларуси оказалась во главе рейтинга благодаря Европейским играм, которые пройдут в июне, безвизовому режиму с рядом европейских стран и восстановленному...
 
Новости дня
Новости разные
 
XI Международный турнир по алтимат фрисби провели в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика