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Минск стал первым в рейтинге приоритетных для туризма городов
06.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В рейтинге европейских городов, приоритетных для туризма в 2019 году, первое место занял Минск, сообщает The Independent.
Столица Беларуси оказалась во главе рейтинга благодаря Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, а также безвизовому режиму с рядом европейских стран и восстановленному старому городу с кафе и коктейль-барами.
Второе место у голландского Роттердама: эксперты высоко оценили иллюминацию, «кубические дома» Пита Блома и стрит-арт.
На третьей позиции испанский Ситжес. Туристов привлекает солнечный климат, музеи, рестораны в старом городе, набережная.
В первую пятерку также вошли Арль (Франция), где писал свои картины Винсент Ван Гог, и Сараево (Босния и Герцеговина) с его многочисленными храмами разных конфессий и уникальной кухней.
В рейтинге также названы Рим, Диснейленд под Парижем, Белград, Венеция и Бристоль.
Ранее телеканал «МИР 24» рассказал о туристическом буме в
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Столица Беларуси оказалась во главе рейтинга благодаря Европейским играм, которые пройдут в июне, безвизовому режиму с рядом европейских стран и восстановленному...
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