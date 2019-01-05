Минск стал первым в рейтинге приоритетных для туризма городов

В рейтинге европейских городов, приоритетных для туризма в 2019 году, первое место занял Минск, сообщает The Independent.

Столица Беларуси оказалась во главе рейтинга благодаря Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, а также безвизовому режиму с рядом европейских стран и восстановленному старому городу с кафе и коктейль-барами.

Второе место у голландского Роттердама: эксперты высоко оценили иллюминацию, «кубические дома» Пита Блома и стрит-арт.

На третьей позиции испанский Ситжес. Туристов привлекает солнечный климат, музеи, рестораны в старом городе, набережная.

В первую пятерку также вошли Арль (Франция), где писал свои картины Винсент Ван Гог, и Сараево (Босния и Герцеговина) с его многочисленными храмами разных конфессий и уникальной кухней.

В рейтинге также названы Рим, Диснейленд под Парижем, Белград, Венеция и Бристоль.