Гомельский студент создал проект, позволяющий освещать улицы за счет энергии движущихся автомобилей и пешеходов









Студент энергетического факультета ГГТУ им. Сухого Михаил Внуков защищал проект «Энергонезависимая система электроснабжения уличного освещения» в рамках молодежного конкурса стартап-проектов по альтернативной энергетике, сообщает БелТА.





Конкурс проходил в несколько этапов, его целью было объявлено выявление и содействие развитию лучших стартапов в области энергетики. Свои идеи представили школьники и студенты ВУЗов.





В ходе презентации проекта Михаил Внуков показа присутствующим макет, который позволил убедиться, что электроэнергию возможно генерировать за счет давления, которое оказывают на дорогу движущиеся авто и пешеходы.





С этой идеей юноша попал в финал областного этапа конкурса «Сто идей для Беларуси».









Кроме того, на конкурсе были презентованы и другие интересные проекты и идеи. Так, второе место заняла ученица СШ № 8 Гомеля Варвара Кравцова с проектом «Растительно-микробный топливный элемент. Получение электроэнергии из растений». «Бронзу» завоевали сразу два стартапа. Сурен Мартиросян и Евгения Ващенко, учащиеся Гомельского профессионально-технического колледжа электротехники, провели исследование возможностей снижения энергопотребления с помощью USB-розеток, работающих от солнечных батарей и представили проект «Общежитие будущего». Не уступили им студенты ГГТУ им. Сухого Дмитрий Шмырев, Дмитрий Мицура, Эдуард Тончинский и Максим Мельниченко. Ребята продемонстрировали экспериментальную установку по регенерации электроэнергии из воды и презентовали проект «Струйный энергогенератор электрической энергии из воды».







