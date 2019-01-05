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Гомельский студент создал проект, позволяющий освещать улицы за счет энергии движущихся автомобилей и пешеходов

06.01.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Точнее — за счет давления, которое они оказывают на дорожное покрытие.



Студент энергетического факультета ГГТУ им. Сухого Михаил Внуков защищал проект «Энергонезависимая система электроснабжения уличного освещения» в рамках молодежного конкурса стартап-проектов по альтернативной энергетике, сообщает БелТА.

Конкурс проходил в несколько этапов, его целью было объявлено выявление и содействие развитию лучших стартапов в области энергетики. Свои идеи представили школьники и студенты ВУЗов.

В ходе презентации проекта Михаил Внуков показа присутствующим макет, который позволил убедиться, что электроэнергию возможно генерировать за счет давления, которое оказывают на дорогу движущиеся авто и пешеходы.

С этой идеей юноша попал в финал областного этапа конкурса «Сто идей для Беларуси».


Кроме того, на конкурсе были презентованы и другие интересные проекты и идеи. Так, второе место заняла ученица СШ № 8 Гомеля Варвара Кравцова с проектом «Растительно-микробный топливный элемент. Получение электроэнергии из растений». «Бронзу» завоевали сразу два стартапа. Сурен Мартиросян и Евгения Ващенко, учащиеся Гомельского профессионально-технического колледжа электротехники, провели исследование возможностей снижения энергопотребления с помощью USB-розеток, работающих от солнечных батарей и представили проект «Общежитие будущего». Не уступили им студенты ГГТУ им. Сухого Дмитрий Шмырев, Дмитрий Мицура, Эдуард Тончинский и Максим Мельниченко. Ребята продемонстрировали экспериментальную установку по регенерации электроэнергии из воды и презентовали проект «Струйный энергогенератор электрической энергии из воды».



 
Теги: Гомель
 
 
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