В Гомеле “письма счастья” по квартирам разносят учителя

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Однако в Новобелицком районе Гомеля к вопросу оповещения граждан о выпавшей на их долю участи подошли в лучших традициях государства, обладающего излишним административным ресурсом.













Как сообщила «Сильным новостям» местная жительница Юлия Ганисевская, «письмо счастья» ей, под роспись, принесли прямо на квартиру. И сделали это учителя школы-сада № 73.





«На почтовых отправлениях исполком решил сэкономить? Пусть учителя “от нечего делать” разносят по квартирам. И им там все равно, что кто-то из этих “не занятых в экономике” может оказаться маргиналом и избить тех, кто приносит им эти послания», — поделилась эмоциями Юлия.





Сама она, к слову, получила уведомление несмотря на то, что действие декрета на нее не распространяется и к «тунеядцам» себя не относит. Дело в том, что Юлия Ганисевская — многодетная мать, воспитывающая четверых детей, младшему из которых еще не исполнилось семи лет.









«Я каждый год обновляю документы в школу, приношу копию удостоверения. Но мне сказали, что я все равно должна еще раз принести все документы им в исполком, чтобы доказать свою непричастность к «тунеядцам», — рассказывает женщина.



