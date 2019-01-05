







В письме шла речь о том, что с компьютера абонента рассылается спам. Чтобы этого избежать, оператор подключил антивирус "Лаборатории Касперского". В письме написано: подключение услуги бесплатное, со 100% -й скидкой на месяц. А ниже: по окончании месяца — полная оплата.





Услуга стоит 16 копеек в сутки, или 58,4 рубля в год для одного компьютера.





"С 20 декабря произойдет автоматическое бесплатное подключение услуги, — говорится в сообщении. — Если вас не заинтересовало данное предложение, просим вас до 19 декабря позвонить в сервисный центр или отправить сообщение на e-mail ".





Читатель TUT.by возмутился действиями районного узла электросвязи и посчитал это самовольном навязыванием дополнительных услуг. Также абонент удивлен, что в письме не говорится о существовании альтернативных антивирусных решений, о том, что это решение может быть приобретено самостоятельно.





К тому же оператор может закрыть абонентам-спамерам 25-й порт протокола TCP / IP (его используют для пересылки почтовых сообщений в виде незашифрованном текста). Если сделать это, спам не будет рассылаться — даже без платных антивирусов.









"Белтелеком" в комментарии подчеркивает: 25-й порт абонентам-спамерам закрывают принудительно.





"Принимая во внимание тот факт, что в большинстве случаев spam-рассылка осуществляется без ведома абонента с зараженного компьютера, именно тем пользователям, чей 25-й порт был закрыт, и отправляется предложение подключить услугу" Антивирусная защита "ЗАО" Лаборатория Касперского"", — говорится в комментарии оператора.





Оператор утверждает: абоненту дают возможность отказаться от подключения услуги. При этом абонент сообщает узлу электросвязи звонком по телефону или отправкой сообщения по электронной почте.





После окончания акционного периода абонент также имеет возможность отказаться от пользования услугой. Отказ можно оформить в сервисных центрах “Белтелеком”, личном кабинете пользователя или в приложении "Мой Белтелеком".







