Geely на перспективу: официальные снимки купеобразного кроссовера, созданного совместно с Volvo



Фото: Geely

Фото: Geely

Фото: Geely

Первая информация о кроссовере, пока известном под заводским индексом FY11, была обнародована еще минувшей осенью китайскими сертификационными органами. В длину он насчитывает 4,6 м, то есть по этому показателю китайская машина оказывается компактнее вышеупомянутых немецких «премиальных» кроссоверов, но крупнее того же Atlas (4,52 м). Колесная база у FY11 также немного больше — 2,7 м. Ширина и высота — 1,88 м и 1,64 м соответственно.Облик купе-SUV, особенностями которого являются купеобразный силуэт с заниженной крышей, фирменный концентрический рисунок решетки радиатора и соединяющая задние фонари горизонтальная хромированная полоска, создавался в дизайн-центре Geely в Шанхае. А еще это будет первенец марки на платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. В движение машину будет приводить 1,5-литровая турбо-«тройка», которая, к слову, уже устанавливается на кроссовер Volvo XC40. По неподтвержденным пока данным, на китайском «паркетнике» она будет работать в составе гибридной установки с отдачей 177 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента.По информации китайских СМИ, у себя на родине Geely уже зарегистрировала сразу несколько вариантов названий для товарной версии FY11 — Fengyue, Geyue, Haoyue, Jinyue, Xingyue и Zhiyue. Каким из них нарекут «паркетник», узнаем совсем скоро — премьера купе-SUV Geely ожидается в первом квартале наступившего года.