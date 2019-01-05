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Британское издание считает Минск будущей Кремниевой долиной

06.01.2019 19:32 — Разное | Партизан  
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Британский онлайн-журнал The Calvert Journal пишет о регионе New East (Восточная Европа, Балканы и Центральная Азия). Он выбрал пять городов, которые потенциально могут стать новой Кремниевой долиной − если обойдут остальных четырёх конкурентов, разумеется. И Минск среди них. А ещё Москва, Таллинн, Скопье и Варшава.

Журнал отмечает, что в New East ниже стоимость жилья, но много отличных специалистов, поэтому почти каждую страну региона в своё время называли будущей Кремниевой долиной. Авторы определяли пятёрку лучших городов, оценивая развитие технологий, местные рынки труда и образования, финансирование и возможности для роста. Также они ориентировались на индекс стоимости жизни Numbeo − по нему самым дорогим для жизни считается Гамильтон, административный центр Бермуд. А дальше в рейтинге идёт семь швейцарских городов. Минск там находится аж на 457-м месте, вместе с Нижним Новгородом и мексиканским Монтерреем. Также журнал пользовался данными Всемирного банка, но отмечают, что они не самые качественные и не так хорошо отражают реальность для бизнеса в конкретных странах, пишет kyky.org

Минск


Скриншот с сайта calvertjournal.com. Мы не знаем, почему авторы взяли такое старое фото Минска.

Авторы пишут, что Беларусь, «зажатая» между Польшей и Россией, борется с проблемами, которые вполне обычны для постсоветской страны, 27 лет управляемой автократом − слабая местная власть и бюрократия. Но «если отложить политику в сторону», то беларуские стартапы прыгают выше головы. «Система образования здесь всегда делала большой упор на науку, но из-за недостатка возможностей поколение хороших программистов было вынуждено самостоятельно справляться со всеми делами», − пишут авторы.

Журнал отмечает World of Tanks, MSQRD и Viber, говоря, что западные гиганты скупают хорошие беларуские проекты (правда, «танки» никто не покупал). Но интерес проявляют не только на Западе − ПВТ, «поддерживаемый правительством стартап-центр страны», недавно объявил о партнёрстве с южнокорейскими чиновниками. Авторы подчёркивают, что небольшие компании из Китая, Норвегии, Израиля, Великобритании, Австрии, Кипра, Франции и России открывают свои отделения в ПВТ. Разумеется, журнал говорит и о том самом декрете о развитии IT-страны: «Пока компании, зарегистрированные в ПВТ, уже пользуются специальным налоговым режимом, новая инициатива обещает упростить правила для IT-бизнеса и ослабить правила в отношении международных проектов». И авторы отмечают тот факт, что за этот год в ПВТ зарегистрировалось больше компаний, чем за прошлые 12 лет работы.


К каждому городу журнал называл три интересных стартапа, которые там развили. В Минске отметили Wannaby (с помощью дополненной реальности можно «примерить» на себе какую-нибудь вещь, чтобы понимать, как она будет на вас смотреться), Neosound (по звуку определяет настроение человека, проект в первую очередь создали для колл-центров) и Lung Passport (цифровой стетоскоп, который  подключается к смартфону и помогает определить, есть ли проблемы с лёгкими).

 
Теги: Минск
 
 
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Британский онлайн-журнал The Calvert Journal пишет о регионе New East (Восточная Европа, Балканы и Центральная Азия). Он выбрал пять городов, которые потенциально могут стать...
 
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