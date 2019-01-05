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Тюнинг по-русски: в Москве на продажу выставлен шестиколесный пикап Lada 6×6

06.01.2019 20:25 — Разное | Tut.by  
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Трехосный пикап Mercedes G 63 AMG 6×6 попал, что называется, в точку — дорогущие автомобили быстро нашли своих покупателей, а по всему миру у такого «Гелика» нашлось еще и множество подражателей. Особняком среди них стоит шестиколесная «Нива», объявление о продаже которой на днях появилось на сайте Avito.ru.


В объявлении указано, что речь идет о машине 2002 года выпуска, но, по всей видимости, в виду имеется исходный пикап ВАЗ 2329 с длинной пятиместной кабиной, из которого и был конвертирован этот шестиколесный «монстр» по мотивам немецкого оригинала. Если верить информации с Рунета, этот единичный экземпляр «Нивы» построен сотрудниками одного из сервисных центров в Самаре.


Российские умельцы установили на пикап двигатель (заявленная мощность — 150 лошадиных сил) и механическую коробку от «Газели». Также из объявления можно узнать, что «Нива» 6×6 располагает полным приводом на три оси, блокировками дифференциалов и гидроусилителем, а пробег составляет 100 тыс. км.


На снимках можно видеть силовой бампер спереди, боковые пороги, усиленный каркас грузового отсека, экспедиционный багажник на крыше с дополнительной светотехникой и грязевые шины. «В хорошем состоянии, на ходу. Все работает», — уверяет продавец необычного вездехода Lada.


Просят за машину 500 тыс. российских рублей (около 7300 долларов по текущему курсу).

 
 
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Трехосный пикап Mercedes G 63 AMG 6×6 попал, что называется, в точку - дорогущие автомобили быстро нашли своих покупателей, а по всему миру у такого «Гелика» нашлось еще и...
 
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