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Тюнинг по-русски: в Москве на продажу выставлен шестиколесный пикап Lada 6×6
Трехосный пикап Mercedes G 63 AMG 6×6 попал, что называется, в точку — дорогущие автомобили быстро нашли своих покупателей, а по всему миру у такого «Гелика» нашлось еще и множество
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Российские умельцы установили на пикап двигатель (заявленная мощность — 150 лошадиных сил) и механическую коробку от «Газели». Также из объявления можно узнать, что «Нива» 6×6 располагает полным приводом на три оси, блокировками дифференциалов и гидроусилителем, а пробег составляет 100 тыс. км.
На снимках можно видеть силовой бампер спереди, боковые пороги, усиленный каркас грузового отсека, экспедиционный багажник на крыше с дополнительной светотехникой и грязевые шины. «В хорошем состоянии, на ходу. Все работает», — уверяет продавец необычного вездехода Lada.
Просят за машину 500 тыс. российских рублей (около 7300 долларов по текущему курсу).
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Трехосный пикап Mercedes G 63 AMG 6×6 попал, что называется, в точку - дорогущие автомобили быстро нашли своих покупателей, а по всему миру у такого «Гелика» нашлось еще и...
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