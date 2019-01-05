Лечение рака дендритными клетками начнут в Беларуси в 2019 году

Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ направилась в Институт биофизики и клеточной инженерии, где выращивают уникальные клетки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





С их помощью ученым удалось практически полностью победить рак молочной железы и значительно продлить жизнь пациентам с опухолью поджелудочной. Знакомьтесь, дендритные клетки.





Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Дендритные клетки могут быть либо круглой формы, либо овальной. Но у них обязательно отростки.





Дендритные клетки содержатся практически во всех органах и тканях. Их задача – первыми распознать опасные микроорганизмы и оповестить об этом иммунную систему.





Сбой в такой слаженной работе приводит к болезни, в том числе к появлению опухоли. Чтобы победить недуг, ученые извлекают из крови дендритные клетки и заново обучают их бороться с опухолью.





Выращивают таких природных защитников за семь дней.





Андрей Гончаров:

Лечение дендритными клетками не отменяет стандартные методы, которые прописаны в протоколах. Это дополнительное лечение. Но важно отметить, что побочных эффектов практически нет.





В 2019 такую технологию внедрят в практику в белорусских клиниках. Сейчас ученые работают над тем, чтобы использовать донорские дендритные клетки – это еще один шаг в борьбе с онкологией.





– Мы сможем в ближайшее время избавиться от этой болезни? Побороть ее?

– Мне кажется, полностью побороть – пока нет. Но, тем не менее, появляется все больше и больше новых методов лечения, которые помогают нам бороться с этой болезнью. Наверное, скоро рак перестанет, скажем так, в народе считаться болезнью неизлечимой.