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В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

06.01.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какая она на вкус – наша наука? Сложные рецепты раскусили простые белорусы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Зоя Козловская, заведующий лабораторией Института плодоводства НАН Беларуси:
– Вот этот сорт – это плод вашей многолетней работы.
– Да. Сорт называется Крапач (со старобелорусского – выносливый). И еще это символ моей малой родины. Я выросла ў вёсачцы, которая называлась Крапачы.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Чтобы вырастить такое яблоко, белорусским ученым-селекционерам понадобилось более 10 лет, и это рекордно короткий срок. В природе выведение нового сорта занимает примерно в четыре раза больше времени. Но в лабораторных условиях процессы ускоряются. Еще до зарождения фрукта ученые знают его цвет, вкус и даже вес. Исследователи анализируют десятки ДНК растений, чтобы выбрать самые лучшие гены. Но скрещивание проходит только в полевых условиях.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

– Еще никому не удалось отделить цветочки и получить завязи в пробирках. Что-то пытаются вырастить из пыльников, но реально получить сорт можно только проводя гибридизацию в полевых условиях: прямо на яблонях, грушах и других растениях.
– То есть яблоки в пробирках пока не выращивают?
– Нет.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Создатель смело пробует плоды своего творчества. Это яблоко на 100 % натуральное. Кроме того, оно выдерживает морозы, дает урожай каждый год и устойчиво ко многим болезням. Хранится без труда, так что и мы решаемся снять пробу.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

– Кисленькое такое. Очень сочное.
– Я это определяю как кисло-сладкий, не кислый.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Чтобы новые сорта постоянно появлялись на столах белорусов, наши ученые и вовсе создали уникальный сад. В нем примерно 1500 гибридных деревьев. Все они в единственном экземпляре. В разработке уже семь новых сортов.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

– Когда вот этот новый сорт мы сможем купить в магазинах?
– В магазинах, думаю, после того, как государственное сортоиспытание даст свою оценку. А на это нам надо еще пять лет.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Но наша съемочная группа решила приоткрыть завесу научной тайны немного раньше. Мы предложили обычным белорусам попробовать съедобное ноу-хау и вынести свой кулинарный вердикт.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Хорошие яблочки, сочные.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Яблоко нравится.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Сладенько.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Говорим ученым «да», потому что действительно яблоко хорошее, не спорю.

В пробирках или нет? Рассказываем, как выводят новые сорта яблок в Беларуси

Научные яблоки получили настоящее народное признание. И это далеко не единственный плод работы белорусских исследователей в 2018.

Лечение рака, полет на Меркурий и яблоки: чем удивляли белорусские ученые в 2018-м
 
 
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Новости Беларуси. Какая она на вкус – наша наука? Сложные рецепты раскусили простые белорусы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зоя Козловская, заведующий...
 
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