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Беларусь сохраняет планы по привлечению в 2019 году $1,5 млрд на внешних рынках – глава Минфина

06.01.2019 21:10 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь сохраняет планы по привлечению в 2019 году $1,5 млрд на внешних рынках, заявил министр финансов республики Максим Ермолович в интервью телеканалу ОНТ, вышедшем в эфир в воскресенье.

"У нас планы в отношении объема привлечения  внешних заимствований неизменны – $1,5 млрд, которые мы должны на внешних рынках изыскать", - сказал М.Ермолович.

В то же время он заметил, что стратегия по выходу на рынок внешних  заимствований "может поменяться потенциально", учитывая реализуемый в РФ налоговый маневр.

Отвечая на вопрос о том, станет ли это дополнительным фактором риска для инвесторов при покупке суверенных облигаций Беларуси, М.Ермолович сказал, что "потенциально да". "Это может привести к изменениям оценки рисков инвестора при покупке государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь. Но опять же, все зависит от того, какие меры будут реализовываться внутри страны", - заметил глава Минфина.

М.Ермолович также напомнил, что республиканский бюджет Беларуси на 2019 год сформирован  исходя из предположения, что компенсации Минску со стороны РФ из-за налогового маневра предоставлено не будет. "Мы уже традиционно доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов не направляем на бюджетные расходы. Эти средства являются источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. И понимаем, что будем изыскивать эти дополнительные средства и за счет бюджетной консолидации, и за счет поиска новых источников привлечения средств", - заметил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь сохраняет планы по привлечению в 2019 году $1,5 млрд на внешних рынках, заявил министр финансов республики Максим Ермолович в интервью телеканалу ОНТ,...
 
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Гарадоцкi веснiк
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