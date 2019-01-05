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Войлочная фабрика в Смиловичах в этом году выпустит 70 тыс. пар валенок
Валяльно-войлочная фабрика в Смиловичах в этом году планирует выпустить более 70 тысяч пар валенок, сообщила программа «Новости» телеканала
По оценкам специалистов предприятия, в морозные дни 15 пар валенок продаются буквально за десять минут.
Коллектив из 80 человек ежедневно изготавливает по 300-400 пар валенок. В ассортименте свыше 30 видов обуви с ручной отделкой. Примерно третью часть валенок отправляют на экспорт (в Россию, Финляндию, Норвегию и Канаду).
Кроме того, предприятие освоило выпуск одеял и подушек с наполнителем из шерсти.
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Валяльно-войлочная фабрика в Смиловичах в этом году планирует выпустить более 70 тысяч пар валенок, сообщила программа «Новости» телеканала «Беларусь 1».
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