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Войлочная фабрика в Смиловичах в этом году выпустит 70 тыс. пар валенок

06.01.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Валяльно-войлочная фабрика в Смиловичах в этом году планирует выпустить более 70 тысяч пар валенок, сообщила программа «Новости» телеканала «Беларусь 1».

По оценкам специалистов предприятия, в морозные дни 15 пар валенок продаются буквально за десять минут.

Коллектив из 80 человек ежедневно изготавливает по 300-400 пар валенок. В ассортименте свыше 30 видов обуви с ручной отделкой. Примерно третью часть валенок отправляют на экспорт (в Россию, Финляндию, Норвегию и Канаду).

Кроме того, предприятие освоило выпуск одеял и подушек с наполнителем из шерсти.

 
 
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Валяльно-войлочная фабрика в Смиловичах в этом году планирует выпустить более 70 тысяч пар валенок, сообщила программа «Новости» телеканала «Беларусь 1».
 
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