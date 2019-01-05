Войлочная фабрика в Смиловичах в этом году выпустит 70 тыс. пар валенок

По оценкам специалистов предприятия, в морозные дни 15 пар валенок продаются буквально за десять минут.





Коллектив из 80 человек ежедневно изготавливает по 300-400 пар валенок. В ассортименте свыше 30 видов обуви с ручной отделкой. Примерно третью часть валенок отправляют на экспорт (в Россию, Финляндию, Норвегию и Канаду).





Кроме того, предприятие освоило выпуск одеял и подушек с наполнителем из шерсти.