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В новом формате. Парад Дедов Морозов и Снегурочек снова пройдет в Солигорске

06.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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27 декабря 2018 17:25 2193

В новом формате. Парад Дедов Морозов и Снегурочек снова пройдет в Солигорске. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Время новогодних чудес приближается. Его ждут с нетерпением не только дети, которые еще верят в чудеса, но даже взрослые. Одним из самых ожидаемых и красочных, полюбившимся жителям Солигорска шоу станет традиционный парад Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. А так как по китайскому гороскопу наступает год Желтой Свиньи, потому, несомненно, на шествии будет популярен и этот образ.

В новом формате. Парад Дедов Морозов и Снегурочек снова пройдет в Солигорске

Новогоднее шествие состоится в последнюю субботу 2018 года, 29 декабря, в 9.45. Маршрут новогоднего парада останется неизменным, шествие будет начинаться возле магазина «Лазурит» и пройдет до центральной площади города. В 10.00 на Центральной площади состоится весёлый танцевальный флешмоб всех присутствующих с участием всех сказочных персонажей.

Как сообщила заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома Наталья Гапанович, в этом году парад Дедов Морозов пройдет в несколько ином формате. Это будет уже не конкурс, а просто праздничное шествие. То есть, не будет, как раньше, выбираться лучший Дед Мороз, лучшая Снегурочка, а это значит, что каждый участник парада – уже лучший. В основном праздничная новогодняя колонна будет подготовлена силами работников учреждений образования и организаций Солигорского района.

В новом формате. Парад Дедов Морозов и Снегурочек снова пройдет в Солигорске

На площади в этот день будут организованы конкурсные программы, будут звучать песни, исполняться танцы. Не обойдется без хоровода вокруг городской елки. Вместе со сказочными героями поучаствовать во всех праздничных мероприятиях сможет любой солигорчанин. Особенно же ждут на празднике детвору! Если не подведет погода, будут игры в снежки, веселье, смех. Планируется занять ребят на несколько часов. Поучаствовав в гуляньях, малыши смогут отправиться на мероприятия во Дворце культуры г. Солигорска.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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27 декабря 2018 17:25 2193 В новом формате. Парад Дедов Морозов и Снегурочек...
 
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