

Задержаны должностные лица ОАО «Беларуськалий» по подозрению во взяточничестве Автор: Эдуард Кидяев. Фото и видео: МВД

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь в Минске задержаны должностные лица ОАО «Беларуськалий».

Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий». Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).





В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431. В настоящее время все участники коррупционной «сделки» заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации МВД