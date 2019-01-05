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Задержаны должностные лица ОАО «Беларуськалий» по подозрению во взяточничестве
06.01.2019 — Разное | Soligorsk News
27 декабря 2018 16:59 12378
Задержаны должностные лица ОАО «Беларуськалий» по подозрению во взяточничестве
Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь в Минске задержаны должностные лица ОАО «Беларуськалий».
Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий». Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).
В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431. В настоящее время все участники коррупционной «сделки» заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 декабря 2018 16:59 12378 Задержаны должностные лица ОАО «Беларуськалий» по...
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