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Мальчик умер от запаха еды своей бабушки
Фото: © Белновости
О произошедшем сообщает WNBC. Известно, что мальчик умер от сильного запаха рыбы, на которую у него аллергия.
Не сообщается о том, что именно мальчик делал на кухне, однако он даже не попробовал блюдо, на которое у него сильная аллергия. В какой-то момент концентрация рыбных паров в воздухе стала достаточно высокой. Мальчик начал задыхаться.
Известно, что родственники сначала пытались спасти мальчика самостоятельно. Он даже был подключен к специальному аппарату.
Когда Кэмерон Жан-Пьер потерял сознание, родственники вызвали скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь, однако уже в больнице была констатирована его смерть.
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Рождественский поход в гости к бабушке стал последним для Кэмерона Жан-Пьера.
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