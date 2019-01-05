Мальчик умер от запаха еды своей бабушки

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О произошедшем сообщает WNBC. Известно, что мальчик умер от сильного запаха рыбы, на которую у него аллергия.Не сообщается о том, что именно мальчик делал на кухне, однако он даже не попробовал блюдо, на которое у него сильная аллергия. В какой-то момент концентрация рыбных паров в воздухе стала достаточно высокой. Мальчик начал задыхаться.Известно, что родственники сначала пытались спасти мальчика самостоятельно. Он даже был подключен к специальному аппарату.Когдапотерял сознание, родственники вызвали скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь, однако уже в больнице была констатирована его смерть.