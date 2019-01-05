

Алексей Венедиктов

“Я точно видел, что Путин не знал, как реагировать. Я просто это видел. То есть это какой-то троллинг, для него недоступный. Единственное, что он мог сказать: а что еще Беларусь может подарить. То есть такие отзвуки, всполохи их разговоров. Что еще можно с них взять. Картоху”.

Фото: Еврорадио

После переговоров 29 декабря, на прощаньеподарил4 мешка картошки. Мешки, неловко прислоненные к пафосным стульям в одном из залов Кремля, мгновенно стали мемом.Пресс-секретарь диктатора Беларусирассказала, что президент России сам попросил у Лукашенко такой подарок. Правда, Путин думал, что пошутил. А главный редактор московской радиостанции “Эхо Москвы”в программевспомнил о первой реакции Владимира Путина на белорусскую картошку в Кремле: