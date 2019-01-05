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Венедиктов: "Я точно видел, что Путин не знал, как реагировать на картошку от Лукашенко"
Алексей Венедиктов
После переговоров 29 декабря, на прощанье Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину 4 мешка картошки. Мешки, неловко прислоненные к пафосным стульям в одном из залов Кремля, мгновенно стали мемом.
Пресс-секретарь диктатора Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что президент России сам попросил у Лукашенко такой подарок. Правда, Путин думал, что пошутил. А главный редактор московской радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов в программе
“Я точно видел, что Путин не знал, как реагировать. Я просто это видел. То есть это какой-то троллинг, для него недоступный. Единственное, что он мог сказать: а что еще Беларусь может подарить. То есть такие отзвуки, всполохи их разговоров. Что еще можно с них взять. Картоху”.
Фото: Еврорадио
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Главред "Эхо Москвы" рассказал о реакции Путина на привезенную Лукашенко картошку.
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