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Дачников обязали сообщать о перестройке садовых домов

06.01.2019 21:17 — Разное | UDF  
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Фото: Михаил Ковалев
Иначе возникнут проблемы с регистрацией собственности.

В соответствии со вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс, российские дачники теперь должны обязательно уведомлять чиновников о своих планах перестроить дачу или садовый домик. В противном случае у хозяев дома возникнут проблемы при последующей регистрации права собственности на этот объект, пишет "Российская газета".

В Росреестре изданию пояснили, что если строительство или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то до 1 марта текущего года хозяин может подать документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и регистрацию права собственности в привычном порядке - уведомления о сроках строительства не нужны. Однако с 1 марта уведомительный порядок становится обязательным.

В соответствии со вступившими в силу изменениями в кодекс, хозяевам дач более не нужно получать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, взамен введен уведомительный порядок начала и окончания стройки. При этом строящийся дачный объект не может быть более 3 этажей и не должен быть разделен на квартиры.

В конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым становится проще.

 
 
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