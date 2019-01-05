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«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

06.01.2019 22:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь XII века, центр белорусского православия с сакральными святынями – мощами Евфросиньи Полоцкой и копией ее знаменитого креста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

К ним на поклон, за исцелением, едут сотни белорусов и иностранцев. Но мало кто знает, что в монастыре хранятся еще и вериги Евфросинии.

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

Ольга, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
Однажды я с болью душевной и телесной подошла к матушке игуменье, то есть самой старшей сестре в монастыре. Говорю: «Матушка, я уже больше так не выдерживаю. Что мне делать?»

Она говорит: «Деточка, давай с тобой сделаем так. Проползай, самым настоящим образом проползай каждый день под веригами. И вот, как видите, слава Богу, мне даровали полностью исцеление.

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь XII века, центр белорусского православия с сакральными святынями – мощами Евфросиньи...
 
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