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«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой
Новости Беларуси. Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь XII века, центр белорусского православия с сакральными святынями – мощами Евфросиньи Полоцкой и копией ее знаменитого креста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К ним на поклон, за исцелением, едут сотни белорусов и иностранцев. Но мало кто знает, что в монастыре хранятся еще и вериги Евфросинии.
Ольга, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
Она говорит: «Деточка, давай с тобой сделаем так. Проползай, самым настоящим образом проползай каждый день под веригами. И вот, как видите, слава Богу, мне даровали полностью исцеление.
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Новости Беларуси. Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь XII века, центр белорусского православия с сакральными святынями – мощами Евфросиньи...
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