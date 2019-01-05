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Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

06.01.2019 22:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Если в Полоцке сердце белорусского православия, то в Гродно – его душа. Коложская церковь вот уже девять веков одна из самых таинственных в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И далеко за ее пределами известна слава чудотворной Коложской иконы Божией Матери.

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

Валентина Шелесная как работник церкви часто слышит от прихожан истории исцеления. Вот из последнего: одна женщина в дар иконе принесла кольцо с рубином в благодарность за рождение ребенка.

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

 

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

По молитве у этой иконы я получила просимое для родного человека. И с ним всё благополучно на сегодня.

Историческое происхождение этой иконы неизвестно. Есть только предание о ее появлении. В Первую мировую войну образ Богородицы эвакуировали. В 2000-х в церкви сделали копию, и до сих пор никто не знает место нахождения оригинала.

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

Анатолий Колковский, пономарь Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
В 30-х годах ее видели в Румянцевском музее в Москве, но, опять же, такой момент, что в 80-х годах ее видели в Гродно.

Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

Многие иконы исторически были утрачены. Но даже их копии все равно продолжают обладать великой силой. Объяснение простое – помогает людям не икона, а сам святой и сила безоговорочной веры. Та, которая вопреки научным законам оставляет в жизни место чуду.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Если в Полоцке сердце белорусского православия, то в Гродно – его душа. Коложская церковь вот уже девять веков одна из самых таинственных в нашей...
 
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