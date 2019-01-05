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От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году
Новости Беларуси. Конец и начало года – время подводить итоги. Но мы решили не только оглянуться назад, но посмотреть вперед – что готовит нам 2019 год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Пожалуй, главное, о чем хотелось бы вспомнить, – 75-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Это наша история, это то, без чего не было бы независимой суверенной Беларуси. На протяжении этого года, как, впрочем, и всех предыдущих лет – слова благодарности и низкий поклон тем, кто добился Победы, кто подарил мирное небо, которое мы сейчас бережем всеми силами. И будем беречь.
О других ожидаемых событиях 2019 года – корреспондент Александр Лучонок.
В 2019 году белорусы будут не только запоминать, но и вспоминать. Знаковая дата – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В музее Великой Отечественной войны уже заработала тематическая экспозиция, посвященная юбилею. Еще несколько выставок откроются буквально на днях.
Михаил Скоморощенко, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:
Немало будет и мероприятий, направленных на улучшение условий жизни ветеранов и на патриотическое воспитание молодежи. Один из основных – общебелорусская база доступа. Планируется, что она заработает уже летом. Это будет открытая картотека, своего рода информационный портал о партизанах и подпольщиках.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Один из тех, кому это удалось, – отец Вячеслава Селеменева. Сын тревожным голосом рассказывает: благодаря ему решил посвятить себя истории. Воспоминания отца-партизана стали основой для уникальных публикаций.
Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:
Еще одна юбилейная дата 2019 года – 25-летие Конституции страны. Ровно столько прошло с момента выпуска главного документа, который и по сей день – прочная основа для правового и демократического государства.
Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Грядут в 2019-ом и изменения в зарплатах. По прогнозам экспертов, средняя по стране превысит 1000 рублей. Это касается специалистов различных сфер. Например, строители начнут получать на 30 % больше – причем как столичные специалисты, так и рабочие из регионов. С 1 января изменилась и «минималка»: теперь ее размер – 330 рублей.
Елена Пещенко, заместитель начальника управления организации и мотивации труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Однако многое будет зависеть от переписи населения. Первый этап уже прошел, жилой фонд зарегистрирован. В 2019 году специалисты продолжат работу в этом направлении.
В анкетах учтут занятость и источники доходов, также будут заданы вопросы о планировании семьи и дополнительном образовании – этакая новинка.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Принес 2019-й и изменения в налоговом законодательстве. Основой стал единый документ. Его новая редакция упрощает администрирование налогов.
Среди новшеств также изменение подходов к начислению пеней. Корректировался документ с учетом всех поручений главы государства.
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:
Новшества есть и в сфере здравоохранения. Увеличено время приема пациентов в поликлиниках. Так, на первичный осмотр у специалиста теперь есть 20 минут, на профилактический – 15. Более досконально начнут проводить прием и врачи общей практики.
Анонсируются изменения в сфере образования. Абитуриенты 2019 года будут сдавать централизованное тестирование по новой системе. По мнению экспертов, она даже упросит поступление в вузы.
Кстати, подготовка к экзаменам уже идет полным ходом. Дарья Сивицкая, например, посещает специальные курсы. Этот год для нее особенный.
Дарья Сивицкая:
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Новости Беларуси. Конец и начало года – время подводить итоги. Но мы решили не только оглянуться назад, но посмотреть вперед – что готовит нам 2019 год, сообщили в...
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