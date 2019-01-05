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От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

06.01.2019 22:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Конец и начало года ­– время подводить итоги. Но мы решили не только оглянуться назад, но посмотреть вперед – что готовит нам 2019 год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пожалуй, главное, о чем хотелось бы вспомнить, – 75-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Это наша история, это то, без чего не было бы независимой суверенной Беларуси. На протяжении этого года, как, впрочем, и всех предыдущих лет – слова благодарности и низкий поклон тем, кто добился Победы, кто подарил мирное небо, которое мы сейчас бережем всеми силами. И будем беречь.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

О других ожидаемых событиях 2019 года – корреспондент Александр Лучонок.

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В 2019 году белорусы будут не только запоминать, но и вспоминать. Знаковая дата – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В музее Великой Отечественной войны уже заработала тематическая экспозиция, посвященная юбилею. Еще несколько выставок откроются буквально на днях.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Михаил Скоморощенко, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:
Уже 11 января будет стартовать выставочный проект, совместный с Государственным музеем военной истории. Он будет рассказывать о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на территории Беларуси, начиная с июня 1941 и заканчивая июлем 1944 года. У нас запланирован также ряд выставочных проектов совместных с Национальной библиотекой Беларуси, нашими соседями, и международный проект.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Немало будет и мероприятий, направленных на улучшение условий жизни ветеранов и на патриотическое воспитание молодежи. Один из основных – общебелорусская база доступа. Планируется, что она заработает уже летом. Это будет открытая картотека, своего рода информационный портал о партизанах и подпольщиках.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы павінны памятаць пра велічны подзвіг усяго нашага народа. Гэта не толькі нейкія рэчы, звязаныя, безумоўна, з гераізмам салдат на фронце, але і штодзённае жыцце па захаванню дзяцей. Мы павінны велічна адзначыць гэта, бо гэты юбілей – гэта перамога жыцця над смерцю.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Один из тех, кому это удалось, – отец Вячеслава Селеменева. Сын тревожным голосом рассказывает: благодаря ему решил посвятить себя истории. Воспоминания отца-партизана стали основой для уникальных публикаций.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:
Планируем подготовить два сборника документов, связанных с партизанским движением. Это оперативные сводки Белорусского штаба партизанского движения за 1944 год. А второй сборник документов посвящен крупной карательной операции Kormoran. Будут показания свидетелей.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Еще одна юбилейная дата 2019 года – 25-летие Конституции страны. Ровно столько прошло с момента выпуска главного документа, который и по сей день – прочная основа для правового и демократического государства.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
В Конституции были воплощены богатый исторический опыт правового развития Беларуси, общепризнанные на мировом уровне правовые ценности. Конституция определяет устои государственной правовой системы Беларуси и место человека как центрального субъекта этой государственной правовой системы.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Грядут в 2019-ом и изменения в зарплатах. По прогнозам экспертов, средняя по стране превысит 1000 рублей. Это касается специалистов различных сфер. Например, строители начнут получать на 30 % больше – причем как столичные специалисты, так и рабочие из регионов. С 1 января изменилась и «минималка»: теперь ее размер – 330 рублей.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Елена Пещенко, заместитель начальника управления организации и мотивации труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Наниматель обязан применять минимальную заработную плату в качестве нижней границы оплаты труда работника при условии, что работник отработал полную норму рабочего времени, выполнял свои трудовые обязанности в соответствии с законодательством, трудовым договором и иными документами.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Однако многое будет зависеть от переписи населения. Первый этап уже прошел, жилой фонд зарегистрирован. В 2019 году специалисты продолжат работу в этом направлении.

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В анкетах учтут занятость и источники доходов, также будут заданы вопросы о планировании семьи и дополнительном образовании – этакая новинка.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Более широкий спектр вопросов по миграционной политике. Понятно, что сегодня миграционная политика характерно и очень существенно влияет на демографические процессы во всех странах мира. Ну и, конечно же, абсолютное новшество этой переписи – это вопросник по сельскому хозяйству.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Принес 2019-й и изменения в налоговом законодательстве. Основой стал единый документ. Его новая редакция упрощает администрирование налогов.

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Среди новшеств также изменение подходов к начислению пеней. Корректировался документ с учетом всех поручений главы государства.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:
Новая редакция Налогового кодекса является компромиссом между желаниями бизнеса и между возможностями власти. В новом Налоговом кодексе заложено равенство применения той налоговой системы, которая сегодня имеется в Республике Беларусь.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Новшества есть и в сфере здравоохранения. Увеличено время приема пациентов в поликлиниках. Так, на первичный осмотр у специалиста теперь есть 20 минут, на профилактический – 15. Более досконально начнут проводить прием и врачи общей практики.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Анонсируются изменения в сфере образования. Абитуриенты 2019 года будут сдавать централизованное тестирование по новой системе. По мнению экспертов, она даже упросит поступление в вузы.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Кстати, подготовка к экзаменам уже идет полным ходом. Дарья Сивицкая, например, посещает специальные курсы. Этот год для нее особенный.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году

Дарья Сивицкая:
Я давно, еще с класса седьмого, для себя определилась, что хочу связать жизнь именно с журналистикой, потому что мне нравится писать, нравится снимать, нравится работать с людьми.

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От переписи и повышения зарплат до II Европейских игр. Какие ключевые события ожидают Беларусь в 2019 году
 
 
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Новости Беларуси. Конец и начало года ­– время подводить итоги. Но мы решили не только оглянуться назад, но посмотреть вперед – что готовит нам 2019 год, сообщили в...
 
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