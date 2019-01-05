«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году

Новости Беларуси. В целом в 2019 году белорусов ждет немало ярких событий и юбилейных дат. Но лично для каждого он всё равно будет по-своему знаковым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





В новом году хотим, конечно же, попробовать не только что-то освоить, но и где-то побывать.





Хорошо закончить школу. И вообще – чтобы получить подарков много.





Я хочу занырнуть с аквалангом.





Пока хотим научиться кататься на коньках и уже идем осуществлять это.





Ждем прежде всего радости. И мира во всем мире.





Александр Лучонок, корреспондент:

Белорусы оценивают этот год оптимистически. Больше 70 % (кстати, в основном молодежь) уверены: он получится удачным, в то время как лишь 13 % убеждены, что он будет трудным.

Чего белорусы ожидают от 2019-го? Данные опроса