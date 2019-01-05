ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Георгий Катулин: У нас есть полное представление, как будут выглядеть церемонии награждения на II Европейских играх

06.01.2019 22:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Исторические кадры – первые Европейские игры в Баку. Тогда столица Азербайджана приковала внимание миллионов зрителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Георгий Катулин: У нас есть полное представление, как будут выглядеть церемонии награждения на II Европейских играх

 Нашу страну в 2015 году представили полторы сотни спортсменов. Итог общекомандного зачета – седьмое место.

Георгий Катулин: У нас есть полное представление, как будут выглядеть церемонии награждения на II Европейских играх

В июне 2019 года Беларусь примет II Европейские игры. Более 4000 тысяч атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Согласитесь: размах по меньшей мере впечатляет, но и в тоже время требует основательной подготовки, причем не только от сборных. К организации Европейских игр привлечены более 8000 волонтеров. Планируется, что освещать так называемую белорусскую Олимпиаду будут порядка 1000 журналистов.

Георгий Катулин: У нас есть полное представление, как будут выглядеть церемонии награждения на II Европейских играх

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Несколько серьезных модулей управления Играми уже готовы и прошли тестирование: такие как аккредитация, прием, прибытие и размещение. Буквально через месяц начнут поступать первые транспортные средства в парк дирекции.

Георгий Катулин: У нас есть полное представление, как будут выглядеть церемонии награждения на II Европейских играх

Создана в стране и необходимая инфраструктура. Так, появились новые спортивные объекты и, кончено, реконструировались исторические арены. На стадионе «Динамо», который во время Олимпиады в 1980-м был одной из основных футбольных площадок, пройдет церемония открытия Игр.

Георгий Катулин: У нас есть полное представление, как будут выглядеть церемонии награждения на II Европейских играх

Георгий Катулин:
Что касается церемонии награждения, то все процедуры прописаны поэтапно. У нас есть полное представление, как будут выглядеть наградные группы, музыкальное сопровождение, церемонии награды.

От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Исторические кадры – первые Европейские игры в Баку. Тогда столица Азербайджана приковала внимание миллионов зрителей, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие иконы помогают белорусам исцелиться? Четыре невыдуманные истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика