ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

06.01.2019 23:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси уже давно существует примета: начало января – международный хоккейный Рождественский турнир. В 2019 году он во всех смыслах особенный: во-первых, юбилейный, во-вторых, участие принимает рекордное количество команд – сразу 12, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дебютантами выступили сборная Международной федерации хоккея и команда стран Балтии.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

Дайнюс Зубрус, литовский хоккеист (игрок сборной Балтии):
Тренировки какие-то? Нет, тренировок не было. В первый раз познакомился с партнерами 3 января. Перед игрой покатались с утра. Это наша подготовка.

Хоккей – большая семья, мы на одном языке разговариваем, откуда мы ни были. Нас вместе соединили, мы сейчас команда и пытаемся выиграть.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды


Команды Словакии и Швейцарии стали первыми, кто вступил на лед нынешнего Рождественского турнира. Причем соотечественники Роджера Федерера и Дарио Колонья являются одними из старожилов соревнований. В Минске они в 13-й раз. Тем не менее, опыт не помог: стартовая игра и сразу же разгромный счет – 10:4 в пользу словаков.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

Михал Барто, игрок команды Словакии:
В первом периоде мы чувствовали усталость, потому что была долгая дорога. Но во втором периоде мы выступили намного лучше. Мы сегодня играли в первый раз вместе, так что дальше будет лучше. Очень здорово встретиться после стольких лет. Площадка отличная, играть здорово!

Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии

Словацко-швейцарское противостояние отнюдь не самый разгромный счет этого турнира. Пока большую разницу шайб зафиксировала игра белорусской команды против Международной федерации хоккея – 13:7. Но запомнилась она даже не этим, а отличной игрой в составе функционеров Сюзанны Колбенхайер. Она не просто стала единственной женщиной участницей на турнире, но и оформила хет-трик.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

И хотя многие участники говорят о расслабленном формате турнира, частенько спортсмены сражаются до последних минут, создавая интригу.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

Самый упорный матч группового турнира Китай – сборная Балкан, до последних минут азиаты вели всего одну шайбу, но на флажке решили задачу – 8:6.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

А меньше всего на групповом этапе пропустили россияне – лишь одну шайбу.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

Команда из Арабских Эмиратов, несмотря на нехоккейный статус страны, на турнире всегда показывает хорошие результаты. В 2018 году им немного не хватило до 3 места. В 2019 году задача оказаться в числе призеров.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске

7 января на турнире состоятся решающие игры. Будут определены призеры любительского старта.

Президент Беларуси: «Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси уже давно существует примета: начало января – международный хоккейный Рождественский турнир. В 2019 году он во всех смыслах особенный:...
 
Новости дня
Новости разные
 
От Европейских игр до прибавок в зарплатах. Как изменится жизнь белорусов в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика