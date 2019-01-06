Лукашенко забросил 3 шайбы, Беларусь вышла в финал Рождественского турнира

Александр Лукашенко забросил 3 шайбы в ворота сборной Объединенных Арабских Эмиратов в полуфинальном матче 15-го Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы президента Беларуси.



Фото: president.gov.by

Команда Александра Лукашенко, одержав уверенную победу над сборной ОАЭ — 10:5 (5:0, 1:3, 4:2), вышла в финал, сообщает пресс-служба ФХБ.

Кроме Александра Лукашенко, трижды поражавшего ворота сборной ОАЭ, в составе белорусской команды шайбы забрасывали тренер минского «Динамо» по физподготовке Даниэль Корсо, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич (дважды), а также Андрей Глебов, Максим Слыш, Дмитрий Мелешко и Ярослав Чуприс.

В составе команды ОАЭ отличились несколько белорусских хоккеистов — играющий тренер Артем Сенькевич набрал 3 (1+2) бомбардирских балла, Артем Каркоцкий и Сергей Заделенов — по 1 (0+1). А самым результативным в сборной ОАЭ стал 26-летний российский форвард Артур Зайнутдинов, в активе которого 4 шайбы.





































Еще одним финалистом Рождественского турнира стала команда России, которая в полуфинале взяла верх над Финляндией — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

Таким образом, 7 января на льду «Чижовка-Арены» за 1-е место поспорят команды Беларуси и России (начало в 18.00), а бронзу Рождественского турнира разыграют ОАЭ и Финляндия (13.00).

Бомбардиры: Д. Зубрус (Балтия / ИИХФ) — 11 (4+7); А. Зайнутдинов — 10 (9+1); Д. Тепляков (Китай) — 10 (7+3); А. Асташевич (Беларусь) — 10 (5+5); А. Лукашенко (Беларусь) — 10 (4+6); Л. Шимунович — 10 (3+7); П. Белый (Беларусь) — 9 (3+6); А. Антоненко (сборная ИИХФ) — 8 (6+2); Д. Корсо (Беларусь) — 8 (4+4), А. Каркоцкий (ОАЭ) — 8 (4+4), В. Гордиюк (Китай) — 8 (1+7).

Команда Александра Лукашенко 11 раз становилась победителем Рождественского турнира, который проводится с 2005 года. Еще 3 раза трофей доставался команде России (2007, 2011, 2015).