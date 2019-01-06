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Волейболистки «Минчанки» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта российской суперлиги

06.01.2019 23:15 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта суперлиги открытого чемпионата России.


Фото: cev.eu

6 января в поединке 9-го тура белорусская команда в гостях проиграла подмосковному «Заречье-Одинцово».

«Заречье-Одинцово» — «Минчанка» — 3:1 (19:25, 25:17, 28:26, 25:17).

Поединок продолжался 1 час 48 минут.

В составе «Минчанки» результативные баллы набирали Богдана Анисова (14), Екатерина Сокольчик (14), Анна Калиновская (8), Надежда Столяр (5), Оксана Ковальчук (5), Дарья Володько (4), Анна Гришкевич (3), Вера Саликова (2).

У подмосковной команды самыми результативными стали Ольга Бирюкова (20), Татьяна Юринская (19), Анна Мельникова (16), Виктория Руссу (14).

С 8 очками в 9 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.


Фото: volley.ru

В 10-м туре «Минчанка» 10 января дома примет «Локомотив» из Калининградской области.

 
 
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Волейболистки «Минчанки» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта суперлиги открытого чемпионата России.
 
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