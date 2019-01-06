|
Волейболистки «Минчанки» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта российской суперлиги
Волейболистки «Минчанки» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта суперлиги открытого чемпионата России.
6 января в поединке 9-го тура белорусская команда в гостях проиграла подмосковному «Заречье-Одинцово».
«Заречье-Одинцово» — «Минчанка» — 3:1 (19:25, 25:17, 28:26, 25:17).
Поединок продолжался 1 час 48 минут.
В составе «Минчанки» результативные баллы набирали Богдана Анисова (14), Екатерина Сокольчик (14), Анна Калиновская (8), Надежда Столяр (5), Оксана Ковальчук (5), Дарья Володько (4), Анна Гришкевич (3), Вера Саликова (2).
У подмосковной команды самыми результативными стали Ольга Бирюкова (20), Татьяна Юринская (19), Анна Мельникова (16), Виктория Руссу (14).
С 8 очками в 9 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.
В 10-м туре «Минчанка» 10 января дома примет «Локомотив» из Калининградской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистки «Минчанки» потерпели 7-е поражение в 9 матчах со старта суперлиги открытого чемпионата России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)